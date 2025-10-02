Álvaro García, novio de Gloria Camila, confiesa si está siguiendo 'Supervivientes All Stars'

Gloria Camila se está convirtiendo en una de las grandes protagonistas de 'Supervivientes All Stars 2024'. Apoyada por la audiencia, que la ha salvado siempre que ha salido nominada, está demostrando su personalidad; no se calla ante nada ni ante nadie, lo está dando todo en las pruebas, y está creando numerosas tramas por los enfrentamientos que ha tenido con compañeros como Iván González, Alejandro Albalá, o Noel Bayarri.

En su paso por los Cayos Cochinos, además, se ha sincerado con su gran amiga Jessica Bueno -con la que ha encajado a la perfección- y además de emocionarse recordando a Michu al hablar de la maravillosa relación que tiene con su hermano José Fernando, no ha podido evitar las lágrimas al acordarse de su novio, Álvaro García: "Se me está haciendo súper duro. No sé qué tal estará, no sé qué tal le estará yendo, no sé si se acordará de mí, si me está viendo, si no, si está orgulloso, si le está gustando... Es que no sé nada" expresaba, confesando lo que echaba de menos al gaditano.

En un segundo plano desde que Gloria se fue al reality hace un mes, el cantante está centrado en su profesión y hace unos días protagonizaba un encuentro con sus fans en la Fundación Caja Sol de Sevilla en el que, además de rememorar cómo fueron sus inicios en el mundo de la música, sorprendió a los asistentes con un improvisado concierto acústico en el que como no podía ser de otra manera cantó el tema que compuso para la hija de José Ortega Cano, 'Persona vitamina'.

"Yo soy cantante, pero aparte soy compositor y siempre que compongo canciones pues me gusta cantar y cosas que son vivencias mías y escribir cosas que me han pasado. Y en este caso, pues bueno, pues estoy enamorado y cuando llega el amor, tú sabes, aparecen las musas y todas estas cosas" se ha sincerado, sin ocultar lo enamorado que está de la colombiana.

Y, aunque quiere mantenerse al margen del concurso que está haciendo Gloria, ha confesado que está por supuesto que la "estamos viendo" y "apoyándola a tope".