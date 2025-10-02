Agencias

Al menos cuatro heridos por un ataque en una sinagoga de las afueras de Mánchester

Por Newsroom Infobae

Guardar

Al menos cuatro personas han resultado heridas por un atropello y un apuñalamiento en una sinagoga de la localidad inglesa de Crumpsall, a las afueras de Mánchester, según la Policía, que ha confirmado que sus agentes han disparado sobre un presunto atacante.

Los hechos han tenido lugar poco después de las 9.30 (hora local). Los servicios de emergencia han atendido a cuatro personas, de las cuales al menos una presenta heridas por arma blanca.

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, ha asegurado a la BBC que el ataque está ya contenido y que "el peligro inminente parece haber pasado", aunque al igual que la Policía ha recomendado a los ciudadanos que eviten la zona.

El apuñalamiento coincide con la festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos y una jornada de especial afluencia en las sinagogas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Zelenski avisa a los líderes de que la incursión de drones rusos puede repetirse en "cualquier parte" de Europa

Zelenski avisa a los líderes

Red Tajo pide firmeza a Junta para exigir caudales mínimos a un Gobierno que relega a C-LM a "tercera categoría"

Red Tajo pide firmeza a

Los inversores internacionales controlan el 48,7% de la Bolsa y el peso de las familias cae a mínimos de 1993

Los inversores internacionales controlan el

Obispos españoles sostienen que el "síndrome post aborto" existe y que así lo confirman las iniciativas de la Iglesia

Obispos españoles sostienen que el

Wikimedia da acceso a las aplicaciones de IA a una base de datos verificables, gratuitos y abiertos

Infobae