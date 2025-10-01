Agencias

VÍDEO: Muere a los 91 años la etóloga británica Jane Goodall

Por Newsroom Infobae

Guardar

La etóloga británica Jane Goodall ha fallecido a los 91 años de edad en la ciudad estadounidense de California, debido a causas naturales, ha informado este miércoles a través de un comunicado la organización de conservación de medio ambiente que lleva su nombre.

"El Instituto Jane Goodall ha recibido esta mañana, miércoles 1 de octubre de 2025, la noticia del fallecimiento por causas naturales de la doctora Jane Goodall (...), mensajera de la paz de Naciones Unidas y fundadora del instituto (...). Se encontraba en California como parte de su gira de conferencias por Estados Unidos", ha indicado.

Su organización ha destacado que los descubrimientos de Goodall como etóloga "revolucionaron la ciencia y fue una incansable defensora de la protección y la restauración de nuestro mundo natural".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/ciencia/1014163/1/muere-91-anos-etologa-britanica-jane-goodall

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Israel detecta cinco proyectiles lanzados desde el norte de la Franja de Gaza

Israel detecta cinco proyectiles lanzados

Francia pide a Israel que garantice la seguridad de los miembros de flotilla y su derecho a protección consular

Francia pide a Israel que

La Embajada en Israel contacta con el Gobierno de Netanyahu para saber de los españoles en la flotilla a Gaza

La Embajada en Israel contacta

Sumar condena el "ataque" de Israel tras interceptar a la flotilla y pide liberar a los miembros que "sean detenidos"

Sumar condena el "ataque" de

Gabriel Guevara asegura que sus dos padres le están apoyando en su carrera como actor

Gabriel Guevara asegura que sus