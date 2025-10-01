Agencias

VÍDEO: Greta Thunberg, trasladada a puerto por el Ejército de Israel tras el abordaje a la flotilla a Gaza

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Gobierno de Israel ha confirmado este miércoles que la activista sueca Greta Thunberg y el resto de tripulantes de varias embarcaciones de la Global Summud Flotilla están siendo trasladados a un puerto israelí tras su intercepción de camino a entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

El Ministerio de Exteriores de Israel ha publicado un vídeo en su perfil en la red social X en el que un militar israelí está inspeccionando las pertenencias de Thunberg. El vídeo está acompañado de un breve mensaje en el que asegura que "Greta y sus amigos están sanos y salvos".

"Varios barcos de la flotilla Hamás-Sumud han sido detenidos de forma segura y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí", ha dicho, en referencia a sus acusaciones de que la iniciativa humanitaria está vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ejército israelí ha interceptado hasta el momento tres barcos pertenecientes a la flotilla, el 'Alma', 'Adara' y 'Sirius'. En este último, viaja la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, así como otros diez ciudadanos españoles. Está previsto que los detenidos sean trasladados al puerto de Asdod.

La iniciativa humanitaria ha denunciado el lanzamiento de cañones de agua por parte del Ejército de Israel contra algunas de sus embarcaciones, que se encuentran a tan solo 70 millas del enclave palestino. También han sufrido interferencias en las comunicaciones y la conexión en directo de su travesía, que se ha ido a negro reiteradas verdes.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/1014165/1/greta-thunberg-trasladada-puerto-ejercito-israel-abordaje-flotilla

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

(Crónica) Eric Dier evita el triunfo del City en Mónaco y el Arsenal firma su doblete

(Crónica) Eric Dier evita el

Detenidos en Berlín tres supuestos miembros de Hamás sospechosos de planear atentados en Alemania

Detenidos en Berlín tres supuestos

VÍDEO: Israel intercepta tres barcos de la Global Sumud Flotilla cerca de Gaza, entre ellos el de Colau

VÍDEO: Israel intercepta tres barcos

Von der Leyen ve el muro antidrones como "escudo" para toda la UE y niega tensión con el sur

Von der Leyen ve el

Luis Enrique Martínez: "El Barça y el PSG son claros candidatos a ganar la Champions"

Luis Enrique Martínez: "El Barça