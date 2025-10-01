Agencias

Una batería de aranceles de Trump, incluyendo uno del 100% a los medicamentos, entra en vigor este miércoles

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un paquete de aranceles impuestos por Estados Unidos, en el que destaca el gravamen del 100% a la importación de productos farmacéuticos, entrará en vigor este miércoles, 1 de octubre, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los anunciase el pasado viernes.

"A partir del 1 de octubre de 2025, aplicaremos un arancel del 100% a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa esté construyendo una planta farmacéutica en Estados Unidos", señaló entonces en la red social 'Truth Social'.

En el mismo mensaje, el mandatario incidió en que las compañías que hubieran iniciado las obras o estuvieran construyendo fábricas en suelo norteamericano quedarán exentas de abonar aranceles por importar medicamentos al país.

Asimismo, Trump comunicó un recargo del 25% a los camiones "pesados, grandes" procedentes del extranjero. El presidente afirmó que tomó dicha decisión para "proteger" a los fabricantes nacionales de dichos productos de la "competencia externa desleal" y por la buena "salud financiera" de los camioneros.

Trump informó, también, de un arancel adicional del 50% a "todos los muebles de cocina, tocadores de baño y productos relacionados" y de otro del 30% para los "muebles tapizados".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Colau, desde la Flotilla: "Las próximas horas serán realmente críticas"

Colau, desde la Flotilla: "Las

Amazon lanza Haul en España, su tienda 'low cost' para competir con Shein, Temu y AliExpress

Amazon lanza Haul en España,

Los líderes de la UE discutirán hoy la respuesta a la crisis de los drones y mantener el apoyo a Ucrania

Infobae

La expulsión ya es cosa de tres tras la salvación de la gran señalada de la noche en 'Supervivientes All Stars'

La expulsión ya es cosa

HRW alerta de "graves daños" en los derechos de los afganos por el bloqueo de Internet

HRW alerta de "graves daños"