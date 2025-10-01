Tres detenidos acusados de robar nueve vehículos de alta gama para destinarlos al narcotráfico

La Policía Nacional en Huelva ha detenido a tres hombres y ha recuperado nueve vehículos de alta gama robados en diferentes puntos de Andalucía y que se encontraban escondidos en una nave de un polígono industrial y que eran destinados al transporte de sustancias estupefacientes.

Según informa la Policía en una nota de prensa, con estas detenciones se finaliza una investigación que se ha prolongado durante varios meses y que se inició después de que una de las víctimas alertara de que había visto su vehículo robado en Huelva.

Los tres arrestados formaban un grupo organizado dedicado a la sustracción, modificación y reparación de vehículos y embarcaciones, que posteriormente, tras contactar con grupos criminales dedicados al narcotráfico, se los ofrecían a cambio de importantes cantidades de dinero, puesto que estaban preparados para el transporte de sustancias estupefacientes.

Así, varios de los vehículos de alta gama fueron sustraídos en Marbella (Huelva) y tenían matrículas falsas, mientras que el resto fueron robados en Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba, los cuales todos presentaban modificaciones en los sistemas de arranque y la columna de asientos traseros arranchada para aumentar la capacidad de carga.

Por otra parte, la embarcación intervenida estaba modificada con 'doble fondo' y varios motores fuera borda de gran potencia, todo ello con el fin de 'colocarla' en organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Los tres detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Huelva, a los que se les imputan delitos de robos con fuerza y falsedad documental.