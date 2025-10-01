Terelu Campos se pronuncia sobre una 'unificación' entre su familia y la de Mar Flores

Cumpliendo con sus compromosisos prfesionales como colaboradora de 'Supervivientes All Stars', Terelu Campos ha hecho gala de su sentido del humor comparando el enfrentamiento familiar que vive con la esperada unificación de 'Playa Calma' y 'Playa Furia' en Honduras. Siendo Marta Peñate la elegida para viajar y comunicarle esta esperada noticia a los concursantes, Terelu se postulaba como una de las candidatas a este viaje junto a otros ex concursantes como Anita Williams o Suso Álvarez.

Consciente del gran revuelo familiar que sacude a las Campos en estos momentos tras la publicación de las memorias de Mar Flores, Jorge Javier Vázquez le preguntaba por una posible 'unificación' de ambas familias en el futuro: "Yo soy una persona de paz, de armonía y de buen rollo, la respuesta está clara". Ante la pregunta de si es más de Paz Padilla o de Mar Flores, Terelu sentenciaba: "Yo soy más de Alejandra Rubio".

Durante la gala, Jorge insistía en acercar posturas entre Terelu Campos y la nuera de su hija, Mar Flores. "Si quieres te podemos montar un palafito con Mar Flores y así limáis asperezas en el caso de las tuvierais, que no lo tengo yo muy claro" le comentaba el presentador a lo que Terelu respondía rotunda: "Yo no tengo problema".