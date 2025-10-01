Agencias

Spotify deja eliminar canciones individuales para ajustar el algoritmo a los gustos de los usuarios

Spotify permite a los usuarios modificar el algoritmo al excluir de él canciones individuales, una novedad que ayudará a ajustar las recomendaciones y experiencias personalizadas a los gustos de los usuarios.

La plataforma de música en 'streaming' establece las preferencias de los usuarios a través de lo que llama un 'perfil de gusto', a partir de lo que escuchan y cómo lo escuchan. Con ello, el algoritmo puede ofrecer recomendaciones personalizadas.

Este perfil de gusto se puede modificar al retirar listas de reproducción completas y, desde este miércoles, también canciones individuales, como ha informado la compañía en su blog oficial. De esta forma, las recomendaciones y experiencias personalizadas se ajustarán más a las preferencias personales.

Spotify ha informado de que esta función ya está disponible para usuarios gratuitos y Premium de todo el mundo en la web, el escritorio, iOS y Android.

