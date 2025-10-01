Santiago (IU) replica al Gobierno que el buque 'Furor' debe proteger a la flotilla rumbo a Gaza en la zona de exclusión

El portavoz parlamentario de IU y diputado del grupo Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha replicado al Gobierno que el buque de salvamento español 'Furor' debe proteger a la flotilla de activistas que se dirige a Gaza para entregar ayuda humanitaria, dado que la "denominada zona de exclusión no es de soberanía israelí sino palestina".

Así lo ha trasladado a través de un mensaje en la red social 'X', después de que el Ejecutivo haya recomendado a los integrantes de la flotilla que no entren en la zona de exclusión establecida por el Ejército israelí, dado que la embarcación 'Furor' no puede acceder a ella ya que pondría en riesgo a su tripulación y a los integrantes de la propia flotilla.

EL BUQUE DE MOMENTO "NI HA ACOMPAÑADO NI PROTEGIDO" A LA FLOTILLA

Santiago ha destacado que el buque debe "acompañar y proteger a la flotilla" porque "para eso ha sido enviado", aunque ha lamentado que por el momento "ni la ha acompañado, ni la ha protegido".

"La 'zona de exclusión' no es soberanía israelí, sino palestina. Gaza necesita la ayuda humanitaria, con urgencia", ha enfatizado el parlamentario.

MAÍLLO DENUNCIA EL "ACOSO" DE ISRAEL

Por su parte, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, también ha denunciando en redes sociales que la flotilla ha sufrido esta noche "la intimidación y el acoso del ejército genocida" de Israel.

"Lo recuerdo una vez más: se trata de una iniciativa pacífica que solo pretende romper con el infame bloqueo humanitario con el que Israel mata de hambre a Gaza. Horas críticas", ha zanjado.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha señalado en declaraciones a RNE que está preocupada por la situación de la flotilla.