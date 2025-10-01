Samsung y OpenAI anuncian una alianza estratégica para acelerar los avances en la infraestructura global de IA

Samsung y OpenAI han anunciado una alianza estratégica para acelerar los avances en la infraestructura global de centros de datos de inteligencia artificial (IA) y desarrollar conjuntamente tecnologías futuras.

El acuerdo entre las dos compañías reunirá tecnologías e innovaciones de Samsung en los ámbitos de semiconductores avanzados, centros de datos, construcción naval, servicios en la nube y tecnologías marítimas, con las subsidiarias Samsung Electronics, Samsung SDS, Samsung C&T y Samsung Heavy Industries.

Samsung Electronics, como proveedor de soluciones de semiconductores, suministrará productos que den soporte a todo el flujo de trabajo de la IA, desde el entrenamiento hasta la inferencia, y aportará capacidades diferenciadas en el encapsulado avanzado de chips y la integración heterogénea entre la memoria y los semiconductores del sistema.

Dentro de la iniciativa Stargate de OpenAI, para crear infraestructura de inteligencia artificial, también suministrará memorias, con una previsión de alcanzar hasta 900.000 obleas DRAM de alto rendimiento y eficiencia energética al mes, como detalla la compañía surcoreana en una nota de prensa.

En lo que respecta a Samsung SDS, desarrollará junto con OpenAI centros de datos de IA, lo que incluye el diseño, desarrollo y funcionamiento de los centros de datos de IA Stargate, y proporcionará servicios de consultoría, implementación y gestión a las empresas que quieran integrar los modelos de IA de OpenAI en sus sistemas internos.

Samsung C&T y Samsung Heavy Industries colaborarán con OpenAI para impulsar los centros de datos de inteligencia artificial a nivel mundial, con especial atención al desarrollo conjunto de centros de datos flotantes.

Aunque son más complejos técnicamente que los centros de datos tradicionales, también tienen ventajas frente a estos, ya que pueden resolver la escasez de terreno, reducir los costes de refrigeración y disminuir las emisiones de carbono.

Samsung C&T y Samsung Heavy Industries también explorarán oportunidades para llevar a cabo proyectos en centrales eléctricas y centros de control flotantes de la mano de sus tecnologías patentadas.

Asimismo, Samsung está explorando una adopción más amplia de ChatGPT dentro de las empresas para facilitar la transformación de la inteligencia artificial en el lugar de trabajo.