Redondo acusa al PP de "amedentrar" a mujeres tras aprobar en Madrid la propuesta para informar de 'síndrome postaborto'

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado al PP de "amedentar" a las mujeres tras la iniciativa aprobada este martes en el Ayuntamiento de Madrid para informar sobre el "síndrome post aborto".

En este sentido, la ministra se ha referido al acercamiento de los 'populares' a Vox de ver "quien es más reaccionario". "Y no hay más que ver el asunto de la interrupción voluntaria del embarazo cuando hoy mismo conocíamos de esa intención desde el Ayuntamiento de Madrid de poner todas las trabas para amedrentar a las mujeres, para que sientan miedo, para revisionar las prácticas y esas prácticas deben llegar al juicio de la injusticia de que puedan ejercer su libertad para que en definitiva vean limitados sus derechos", ha asegurado Redondo.

Así lo ha puesto de manifiesto en su comparecencia en el Pleno del Senado, donde ha abordado las incidencias en las pulseras telemáticas para maltratadores.

El Pleno ordinario de septiembre del Ayuntamiento de Madrid debatió este martes la propuesta de Vox para informar en los centros dependientes del Consistorio sobre el "síndrome post aborto", que salió adelante con los votos de la formación y de PP, mientras que PSOE y Más Madrid votaron en contra.