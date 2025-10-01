Putin destaca la relación "sin precedentes" con China y pide "fortalecer aún más la asociación" con Pekín

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha destacado este miércoles que las relaciones entre Moscú y Pekín "están a un nivel sin precedentes" y ha apostado por "fortalecer aún más la asociación exhaustiva" entre ambos países, en un mensaje enviado a su homólogo de China, Xi Jinping, con motivo del 76º aniversario de la fundación de la República Popular China.

"Las relaciones sino-rusas están en un nivel sin precedentes. Esto quedó plenamente confirmado por nuestras recientes y exhaustivas discusiones constructivas en Tianjin y Pekín", ha dicho Putin en su mensaje, publicado por el Kremlin, en el que expresa además su "confianza" en que "la aplicación sistemática de los acuerdos alcanzado contribuirá a fortalecer aún más la asociación exhaustiva y la interacción estratégica".

Así, ha manifestado que ello "crearía las condiciones para la aplicación de nuevos proyectos conjuntos a gran escala en varios campos", algo que "satisfaría sin duda los intereses fundamentales de los pueblos amigos de Rusia y China, además de ser consistente con la construcción de un orden mundial justo, democrático y multipolar".

Putin ha destacado además que China "sigue avanzando con confianza por el camino del desarrollo socioeconómico y científico-técnico, reforzando de forma consistente su posición en el escenario global y haciendo contribuciones significativas a la hora de abordar los problemas más importantes en la agenda global".

"Le deseo sinceramente, querido amigo, buena salud, bienestar y éxito en sus actividades de gobierno y de partido, así como felicidad y prosperidad a todos los ciudadanos de la República Popular China", ha zanjado el mandatario ruso en su mensaje a Xi, en el marco del refuerzo de los lazos bilaterales durante los últimos años.

Putin y Xi ya destacaron a principios de septiembre la relación "sin precedentes", al tiempo que apostaron por una mayor cooperación para incrementar su desarrollo y defender sus intereses mutuos durante un encuentro en Pekín tras asistir los días previos a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en Tianjin.