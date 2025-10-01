Agencias

Principales titulares de los periódicos para el jueves 2 de octubre

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Israel intercepta la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza"

-- "La cúpula del PP apoya el plan antiabortista de Vox en Madrid"

EL MUNDO

-- "Génova contempla ya el gran domingo electoral en marzo"

-- "Sánchez trata de burlar a Europa al pasar el gasto climático como Defensa"

ABC

-- "El Gobierno cuela inmigrantes mayores de edad en los traslados desde Canarias"

-- "Hamás pide más tiempo a Trump para exiliar con garantías a sus líderes y analizar el plan de paz"

LA RAZÓN

-- "Anticorrupción se planta con Cerdán y le acusa de "enredar""

-- "Israel intercepta a la flotilla antes de llegar a aguas de Gaza"

LA VANGUARDIA

-- "Israel intercepta la flotilla humanitaria a pocas millas de Gaza"

-- "Adiós a Jane Goodall, la defensora de los chimpancés"

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La OIEA alerta de que el sarcófago de Chernóbil funciona con generadores diésel tras un corte del suministro

La OIEA alerta de que

Hansi Flick: "El PSG jugó mejor pero creemos en nuestro equipo"

Hansi Flick: "El PSG jugó

(Crónica) Eric Dier evita el triunfo del City en Mónaco y el Arsenal firma su doblete

(Crónica) Eric Dier evita el

Detenidos en Berlín tres supuestos miembros de Hamás sospechosos de planear atentados en Alemania

Detenidos en Berlín tres supuestos

VÍDEO: Israel intercepta tres barcos de la Global Sumud Flotilla cerca de Gaza, entre ellos el de Colau

VÍDEO: Israel intercepta tres barcos