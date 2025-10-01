Agencias

Portugal apela al "sentido de responsabilidad" de Israel y la flotilla para evitar incidentes

Por Newsroom Infobae

Guardar

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, ha apelado este miércoles al "sentido de la responsabilidad" de Israel y la Global Sumud Flotilla, que se acerca cada vez más a la Franja de Gaza en medio de las peticiones de varios gobierno europeos para que den marcha atrás y eviten incidentes aún mayores.

"Creo que es necesario que mantengamos la cabeza fría, que haya mucho sentido de la responsabilidad de todas las autoridades involucradas y también de las propias personas que quieren tener una iniciativa, una intervención que quiere producir un efecto y que esperamos no sea manchado por ningún incidente", ha dicho.

Montenegro ha reconocido que existe cada más "peligro" a medida que la flotilla se acerca a las costas del enclave palestino y ha defendido que Portugal ha hecho "lo que era adecuado hacer das las circunstancias".

"Estamos en contacto con otros Estados y socios que están interviniendo directamente en ese seguimiento, en particular Italia y también España", ha comentado el primer ministro portugués a la entrada de la reunión informal del Consejo Europeo, que se celebra este miércoles en Copenhague, la capital danesa.

Contactos que no ha querido confirmar, a pesar de la insistencia de la prensa, que haya mantenido con el Gobierno israelí para garantizar la seguridad de los portugueses que forman parte de la flotilla, entre ellos la diputada del Bloque de Izquierda, Mariana Mortágua.

"Hemos estado en contacto permanente con varios países, no voy a estar especificando, dentro de nuestras posibilidades", se ha limitado a decir.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EEUU da garantías de seguridad a Qatar tras el bombardeo de Israel y promete defenderlo en caso de ataque

EEUU da garantías de seguridad

'La venganza de los temparios', de Begoña Valero, refleja el paso de los caballeros templarios por Castellón

'La venganza de los temparios',

Enzo Vogrincic debuta en literatura tras 'La sociedad de la nieve': "Del dolor surge un arte potente"

Enzo Vogrincic debuta en literatura

Samsung y OpenAI anuncian una alianza estratégica para acelerar los avances en la infraestructura global de IA

Samsung y OpenAI anuncian una

El mapa de Instagram llega a todo el mundo con controles de privacidad reforzados

El mapa de Instagram llega