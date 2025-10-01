Paula Echevarría, rotunda antes las críticas a David Bustamante por su cambio de peso: "No se opina"

Paula Echevarría y Pantene son un tándem inseparable y triunfador desde hace casi dos décadas, y lo han vuelto a demostrar una vez más en la presentación de los nuevos productos de la marca de belleza para esta temporada, que la actriz ha amadrinano junto a Violeta Mangriñán presumiendo de melena y de bronceado con un minivestido dorado con un sol en el lateral con el que ha brillado con luz propia.

"Llevo con Pantene 19 años, era una niña cuando empecé ya no lo soy. Estar tantos años con una marca creo que es el mayor signo de que funciona, de que ellos me funcionan a mí y yo les funciono a ellos creo que ya somos inseparables, aunque no siguiéramos juntos ya todo el mundo relacionaría Pantene conmigo a mí con Pantene" ha reconocido orgullosa, revelando que los productos de la firma no solo son los 'culpables' de su pelazo, sino también del de su pareja, Miguel Torres.

Siempre en un discreto segundo plano al lado de Paula, el exfutbolista está sorprendiendo con las confesiones que está haciendo en su paso por 'Masterchef Celebrity'; la más comentada, la del estreno del talent de TVE, cuando dejó claro que él no se dedica a "romper parejas" al revelar que aunque conoció a la asturiana en el rodaje de un videoclip de David Bustamante en 2010, no pasó nada entre ambos hasta un año después de la separación de la actriz y el triunfito.

Unas declaraciones sobre las que se ha sincerado la protagonista de 'Velvet', asegurando que "no tiene que excusarse porque es absurdo pensar que ahí pasó algo. Pasaron como 10 años o no sé cuánto hasta que nos volvimos a ver. Todos los que teníamos que tener claro la situación la teníamos, lo que se decía fuera ya es cosa de los demás". "Él habla entre compañeros que se han convertido en amigos muchos de ellos, y yo creo que lo hace de una manera muy natural y muy como yo hablaría con mis compañeros aquí o en cualquier sitio, creo que es todo muy... como fluye" ha explicado, afirmando que no lo ha hecho para justificar una supuesta traición al cantante que nunca sucedió.

Hablando de Bustamante, Paula no ha dudado en salir en defensa de su exmarido y dar su opinión sobre las críticas que ha recibido en los últimos tiempos por su peso, recibiendo ataques tanto cuando engordó como ahora que ha adelgazado visiblemente: "Bueno, es que la gente debería centrarse en otras cosas, o sea, creo que la frase no se opina, no se opina de cuerpos ajenos, no se opina pero ni para qué delgada estás, ni para qué gorda estás, ni para..." ha expresado rotunda.

"Ayer puse un vídeo en Instagram de 'Supreme Deluxe' que decía, yo no voy por la calle diciendo '¡Uy qué fea estás!' '¡Uy tú qué gorda!' '¡Uy qué mal te queda esa falda!' No sé por qué en las redes nos sentimos con esa... con esa capacidad de poder opinar sobre todo el mundo sin que nadie te pregunte. Dicen que si te expones, te expones y te expones a que te digan lo que piensan, pero no sé, un poquito de... un poquito de calma. Un poquito de calma, siempre lo digo" ha sentenciado.

La hija que tiene en común con el de San Vicente de la Barquera, Daniella cumplirá la mayoría de edad el año que viene. ¿Tiene miedo Paula de la presión mediática que tendrá que soportar por la fama de sus padres? Como confiesa, "lo llevaremos bien porque Daniella no ha sido una niña ni sobreexpuesta ni escondida, creo que siempre la hemos mostrado de una manera muy natural porque no me apetecía nunca que hubiera como sobre ella ese halo de misterio que el día que cumpliera 18 años todo el mundo se le echara encima. Y yo creo que va a ser un día más en el que va para nosotros muy especial pero de cara a vosotros muy normal".

"Al final cuando se cumple la mayoría de la edad también es ella la que decide y ahora incluso, Daniella se puso un día en un photocall conmigo porque salió de ella, no porque saliera de mí, o sea, fue una cosa que le apetecía en ese momento que me daban un premio, sintió como mucho orgullo de mamá y le apetecía ponerse. Fue no premeditado, fue espontáneo, de esa manera se puso y ya está, ni más ni menos" asegura.