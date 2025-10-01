Agencias

Nace la asociación Asma y Alergia España para transformar la atención de los pacientes

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las asociaciones regionales ASMABI, Sevilla Respira y AsmaMadrid han anunciado su fusión para crear Asma y Alergia España (AAE), una organización que pretende transformar la atención brindada a los más de tres millones de pacientes que existen en España con estas afecciones.

Esta nueva asociación nacional busca conectar a pacientes, profesionales y sociedad, para situar a España en la agenda internacional de la salud respiratoria y para hacer frente a una realidad "a menudo silenciada" y cada vez más creciente.

"Queremos dejar de ser invisibles para convertirnos en protagonistas del cambio", ha afirmado la presidenta de Asma y Alergia España, Irantzu Muerza, que ha presentado un manifiesto durante el GAAPP Summit y del Congreso de la European Respiratory Society (ERS).

Este documento recoge siete compromisos estratégicos avalados por la ciencia y la sociedad, y que está abierto a la adhesión de ciudadanos, organizaciones y profesionales.

Entre ellos, se encuentran el reconocimiento del asma y las alergias respiratorias como una prioridad urgente de salud pública; impulsar la prevención y el diagnóstico precoz, especialmente en la infancia; garantizar un acceso equitativo a la atención y los tratamientos en todo el territorio; y fomentar la investigación, la innovación y la participación activa de los pacientes en las políticas de salud.

"Este manifiesto y esta asociación muestran que los pacientes podemos liderar la transformación de la atención al asma y a la alergia respiratoria, desde la evidencia y con impacto real en la vida de millones de personas", ha añadido Muerza.

Fátima González, madre y representante de pacientes en AAE, ha manifestado que esta nueva organización da "esperanza" de cambiar una realidad que condiciona en la escuela, el deporte, las urgencias y en las vidas de muchas familias.

"Soy madre de una niña con asma severa y sé lo duro que es vivir sin un acceso rápido al especialista ni la orientación necesaria para controlar la enfermedad", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Óscar López presenta ante el sector la segunda fase del Hub Audiovisual, una inversión de 1.700 millones de euros

Óscar López presenta ante el

La flotilla a Gaza detecta buques no identificados a seis millas y advierte de una posible intercepción

La flotilla a Gaza detecta

El nuevo acuerdo comercial UE-Marruecos que incluye al Sáhara entrará en vigor el sábado

Infobae

Psiquiatra advierte que la adicción a las compras ha aumentado desde la pandemia y requiere atención

Infobae

La AN estudia mañana si extradita a EEUU a un exdirectivo de la ONU reclamado por EEUU por soborno y blanqueo

Infobae