Murtra (Telefónica): "En Europa tenemos una IA muy ética, pero estamos regulando la nada"

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, considera que Europa debe trazar una hoja de ruta sólida para ser un actor global relevante en lo que a la inteligencia artificial (IA) se refiere dado que, a su juicio, mientras en Europa se regula esta tecnología, en países como Estados Unidos o China se realizan "inversiones astronómicas".

"En Europa tenemos una tendencia a primero regular y luego crear la tecnología (...) Como con la IA. La hemos regulado, muy ética, nos sentimos muy orgullosos de la regulación, pero estamos regulando la nada porque no hay inteligencia artificial (...). La regulación es muy importante, pero más importante es la tecnología", ha subrayado Murtra durante su participación en 'Los Desayunos del Ateneo' en Madrid.

En esa línea, el directivo ha vuelto a defender la necesidad de un proceso de consolidación en el sector de las telecomunicaciones en Europa para que haya "titanes tecnológicos" que puedan competir con las grandes compañías estadounidenses o chinas.

Sobre ello, ha señalado que en los últimos tiempos, sobre todo a raíz del impulso del 'Informe Draghi', ha habido "señales" que invitan a pensar en un cambio de rumbo encaminado a facilitar la consolidación del sector de las telecomunicaciones en Europa.

"El motivo por el cual no ha habido una consolidación del sector en Europa es por la interpretación del impacto de la regulación para el consumidor. Abogamos por que haya un ajuste", ha añadido Murtra.

Por otro lado, el presidente de Telefónica ha rechazado realizar comentarios sobre el supuesto interés de la compañía en comprar Vodafone España o acerca de la posible salida de la empresa de Venezuela en el marco de la desinversión que la teleco está realizando en Hispanoamérica.