Mueren seis personas en un ataque de las RSF contra una escuela que servía como refugio en el oeste de Sudán

Al menos seis personas han muerto y varias decenas han resultado heridas a causa de un nuevo ataque con artillería ejecutado por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra una escuela que servía como centro de desplazados en la ciudad de El Fasher, cercada por el grupo desde hace más de 500 días en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 en el país africano.

La Coordinación de los Comités de Resistencia de El Fasher han indicado que alrededor de 25 personas han resultado heridas en el ataque contra el refugio, que acoge a miles de personas desplazadas a causa de la ofensiva de las RSF contra las Fuerzas Armadas, que mantienen el control de la ciudad, capital de la región de Darfur Norte.

Mohamed Yahya, un voluntario de la localidad, ha detallado en declaraciones concedidas al portal sudanés de noticias Sudan Tribune que tres proyectiles han impactado en la escuela Abú Bakr al Sidiq cuando se estaba sirviendo el desayuno a miles de personas, incluidos niños y ancianos, destruyendo la cocina.

El Fasher es uno de los principales epicentros del conflicto y es escenario de un cruento cerco de las RSF, que intentan hacerse con el control de la ciudad, sumida en una grave crisis humanitaria a causa de la escasez de bienes básicos y la propagación de enfermedades.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.