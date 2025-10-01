Agencias

Mueren 30 personas tras el derrumbe de varios andamios en una iglesia en Etiopía

Por Newsroom Infobae

Al menos 30 personas han muerto y más de 55 han resultado heridas a causa del derrumbe de unos andamios colocados en una iglesia en la ciudad etíope de Arerti, situada al este de la capital, Adís Abeba, durante una ceremonia en el lugar en la que participaban decenas de peregrinos, según el primer balance de víctimas.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión pública, EBC, una serie de andamios de madera levantados en la iglesia han colapsado por causas por ahora desconocidas, un suceso que ha dejado varios heridos graves, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas.

Fuentes oficiales citadas por este medio han indicado que los daños en el lugar son graves y han recalcado que hay labores en marcha para intentar rescatar a un número indeterminado de personas que se encuentran atrapadas en el lugar.

EuropaPress

