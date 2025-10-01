Agencias

Mossos investiga la muerte violenta de un hombre en el barrio del Bon Pastor de Barcelona

Por Newsroom Infobae

Guardar

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana de Barcelona de los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre en el barrio del Bon Pastor de Barcelona este martes por la tarde, informan en un comunicado este miércoles.

Sobre las 20.30 horas de este martes, los Mossos fueron alertados de la localización de un hombre muerto con signos de violencia en un rellano de un edificio del barrio barcelonés, hasta donde se desplazaron varias dotaciones policiales y del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) que, a pesar de realizarle varias maniobras de reanimación, no pudieron evitar que el hombre acabara muriendo.

La DIC ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte y la autoría de los hechos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La inestabilidad continúa en el área mediterránea aunque disminuye y suben temperaturas en el resto del país

La inestabilidad continúa en el

La UME interviene durante la noche en Ibiza achicando agua en casas y calles y baldeando cerca del aeropuerto

La UME interviene durante la

Marta Peñate regresa a Honduras con una misión muy especial

Marta Peñate regresa a Honduras

Una batería de aranceles de Trump, incluyendo uno del 100% a los medicamentos, entra en vigor este miércoles

Una batería de aranceles de

Colau, desde la Flotilla: "Las próximas horas serán realmente críticas"

Colau, desde la Flotilla: "Las