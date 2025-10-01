Mossos investiga la muerte violenta de un hombre en el barrio del Bon Pastor de Barcelona

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana de Barcelona de los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre en el barrio del Bon Pastor de Barcelona este martes por la tarde, informan en un comunicado este miércoles.

Sobre las 20.30 horas de este martes, los Mossos fueron alertados de la localización de un hombre muerto con signos de violencia en un rellano de un edificio del barrio barcelonés, hasta donde se desplazaron varias dotaciones policiales y del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) que, a pesar de realizarle varias maniobras de reanimación, no pudieron evitar que el hombre acabara muriendo.

La DIC ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte y la autoría de los hechos.