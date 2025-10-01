Moldavia pide suspender las actividades de un partido prorruso excluido de participar en los últimos comicios

El Gobierno de Moldavia ha pedido este miércoles a un tribunal de apelaciones que suspenda durante un año las actividades del partido prorruso Gran Moldavia, que fue excluido de participar en las últimas elecciones parlamentarias por un presunto caso de financiación ilegal "directa" por parte de Moscú.

El Ministerio de Justicia ha presentado una solicitud la corte moldava para pedir una suspensión de 12 meses y ha pedido aplicar medidas cautelares contra el partido, liderado por Victoria Furtuna, hasta que se dicte la decisión, según ha informado Moldpres.

Esto se produce después de que la Comisión Electoral Central de Moldavia excluyese a Gran Moldavia tras acusar al partido de utilizar fondos no declarados, así como dinero del extranjero durante la campaña electoral. El organismo señaló a la formación por participar "en un bloque camuflado" tras la figura de Ilan Shor, cuyo partido fue disuelto y declarado inconstitucional en el país.

Furtuna, sancionada el pasado mes de julio por la Unión Europea por estar implicada en actos de injerencia y desestabilización en el país europeo por parte de Rusia, catalogó las acusaciones de "infundadas" e informó de que recurriría la decisión.

La comisión electoral también vetó de participar en los comicios al partido prorruso Corazón de Moldavia, una de las cuatro fuerzas del opositor Bloque Electoral Patriótico (BEP), por compra de votos, financiación irregular y blanqueo de capitales.

Las autoridades rusas catalogaron las elecciones legislativas del pasado domingo de "fraudulentas" después de que el Partido de Acción y Solidaridad (PAS) de la presidenta Maia Sandu revalidara la mayoría en el Parlamento en unos comicios marcados por las denuncias de injerencia por parte de Moscú.