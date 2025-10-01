Medvedev ironiza con las palabras de Trump sobre el envío de submarinos nucleares frente a Rusia

El expresidente ruso Dimitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha ironizado este miércoles con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el envío de submarinos nucleares frente a las costas del país euroasiático y ha negado que Washington haya dado este paso, pese a las afirmaciones del republicano en este sentido.

Trump, que tildó el martes a Medvedev de "estúpido", afirmó que había enviado "un submarino o dos" a las costas de Rusia, tras afirmar en agosto que había dado orden de que dos submarinos nucleares se movieran a "regiones apropiadas" en respuesta a unas palabras del expresidente de Rusia sobre el riesgo de guerra nuclear.

En respuesta, Medvedev ha hablado de "un nuevo episodio de la serie 'Submarinos nucleares por publicaciones en X'". "Trump habla otra vez de los submarinos que supuestamente 'envió a las costas rusas', insistiendo en que están 'muy bien escondidos'", ha manifestado el exmandatario, aliado del actual presidente, Vladimir Putin.

"Como señala el dicho, es difícil hallar a un gato negro en una habitación oscura, especialmente si no está ahí", ha sostenido en un mensaje publicado en inglés en su cuenta en X, en medio de las tensiones derivadas de la guerra en Ucrania y la falta de avances en los esfuerzos de mediación de Trump para lograr un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú.