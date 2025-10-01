Agencias

Marcelino García Toral: "Hemos demostrado que podemos competir con grandes rivales"

Por Newsroom Infobae

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, se mostró "orgulloso" con el trabajo de su equipo este miércoles, en el empate (2-2) contra la Juventus, demostrando que pueden "competir con grandes rivales", a pesar de sufrir en la segunda parte.

"El partido me deja un sabor bueno, por el trabajo de los futbolistas, el juego que hemos realizado en muchas fases, y me deja insatisfecho por los diez minutos iniciales del segundo tiempo. Estuvimos por debajo del rival, lo aprovechó bien la Juventus con muy buenos futbolistas y luego se nos puso todo cuesta arriba", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

"Partidos de este nivel tienes que cerrarlos cuando tienes oportunidad para ello, y en el primer tiempo fuimos superiores y pudimos irnos con una ventaja más amplia al descanso", añadió.

El técnico fue preguntado por las quejas de sus jugadores por un posible juego peligroso en el primer gol de la Juventus, inicio de la remontada italiana en el segundo tiempo. "Podíamos haberla defendido mejor, es un saque de banda. Cierto que mete un gol de chilena con dos jugadores, con el impacto muy cerca de la cabeza, pero el árbitro decidió, y el VAR, que era legal", apuntó.

Además, Marcelino confesó que estos son los rivales que querían. "Esto es lo que queríamos y lo que nos va ayudar a crecer al club, a todo el mundo. Tenemos un grupo de Champions dificilísimo, hemos sacado un punto hoy, hemos demostrado que podemos competir con grandes rivales y quizá nos falta ese punto de experiencia, un poco de fortuna a lo mejor, pero estoy muy orgulloso del trabajo y el juego desplegado", terminó.

EuropaPress

