Las "extraordinarias" precipitaciones en Ibiza y Formentera dejan récords históricos

Las "extraordinarias" precipitaciones registradas en Ibiza y Formentera a lo largo del martes han dejado cifras récord en las estaciones meteorológicas de las islas, según las estimaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares.

En concreto, según ha informado la Aemet, la estación de Ibiza registró 254 litros por metro cuadrado (l/m2), más de la mitad de lo que suele llover en un año; la del aeropuerto de la mayor de las Pitiusas 174 l/m2, el dato más elevado desde 1952; y la de Formentera 109 l/m2, la mayor cantidad desde que en 2015 se comenzaron los registros.

Según ha explicado el portavoz de la Aemet Miquel Gili en declaraciones a Europa Press, se tratan de "cantidades extraordinarias" que suponen "récords absolutos" en estas estaciones.

Otros pluviómetros ajenos a la Aemet, ha indicado, también han dado cuenta de las intensas precipitaciones registradas este martes, con hasta 300 l/m2 en la zona sur de Ibiza, por ejemplo.

Pese a las fuertes lluvias, las precipitaciones no derivaron en granizadas o tormentas eléctricas, ha apuntado Gili.

SITUACIÓN DE TRANQUILIDAD

De cara a este miércoles, ha indicado Gili, la situación se prevé tranquila y no se esperan precipitaciones. Los vientos, además, serán flojos, por lo que las tareas de recuperación y limpieza se podrán llevar a cabo "sin problemas".

Esta tendencia se mantendrá lo que resta de semana en el conjunto de Baleares, donde sin embargo la inestabilidad de estos días podría dejar algún chubasco "local y ocasional".

Las temperaturas seguirán sin grandes cambios, con máximas entre los 20 y 25 grados centígrados (ºC) y mínimas de entre 16ºC y 18ºC.