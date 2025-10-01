Agencias

La UME interviene durante la noche en Ibiza achicando agua en casas y calles y baldeando cerca del aeropuerto

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha intervenido durante la noche este martes en la isla de Ibiza realizando labores de limpieza cerca del aeropuerto, además de achicando agua en viales o viviendas, entre otros lugares.

Así lo ha informado la propia UME en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, en el que han detallado que han realizado misiones como la limpieza y baldeo en una autovía cercana al Aeropuerto de Ibiza, así como el achique de agua acumulada por las fuertes lluvias en domicilios, garajes y calles.

La UME actúa desde la tarde de ayer en la zona con los cuatro efectivos que permanecen de manera permanente en la isla, y se reforzará el dispositivo con más personal, un total de 152 efectivos.

Este mismo martes, 12 de ellos partieron desde la Comunidad Valenciana en helicóptero para llegar por la tarde a Ibiza, y estaba previsto que el resto, 140 efectivos, llegaran durante la noche en barco desde Valencia junto con vehículos como excavadoras para actuar en infraestructuras y viales afectados.

Las zonas más afectadas por las lluvias son el municipio de Ibiza, Santa Eulària des Riu y Sant Josep de sa Talaia, donde se han producido diversas inundaciones y cortes de carreteras y accesos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La inestabilidad continúa en el área mediterránea aunque disminuye y suben temperaturas en el resto del país

La inestabilidad continúa en el

Marta Peñate regresa a Honduras con una misión muy especial

Marta Peñate regresa a Honduras

Una batería de aranceles de Trump, incluyendo uno del 100% a los medicamentos, entra en vigor este miércoles

Una batería de aranceles de

Colau, desde la Flotilla: "Las próximas horas serán realmente críticas"

Colau, desde la Flotilla: "Las

Amazon lanza Haul en España, su tienda 'low cost' para competir con Shein, Temu y AliExpress

Amazon lanza Haul en España,