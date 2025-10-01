Agencias

La flotilla a Gaza detecta buques no identificados a seis millas y advierte de una posible intercepción

La Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, ha advertido este miércoles de una posible intercepción por parte del Ejército de Israel al haber detectado buques no identificados a un rango de seis millas náuticas.

"Aunque por el momento no disponemos de más información, esta situación eleva nuestros niveles de alerta, ya que podría indicar que nos acercamos a una posible intercepción", reza un comunicado difundido en su canal de Telegram.

Israel sostiene que tiene derecho a interceptar este tipo de barcos en virtud de una zona de exclusión impuesta frente a Gaza por razones de seguridad, si bien los activistas han recalcado que no puede actuar en aguas internacionales o en aguas que quedarían bajo jurisdicción palestina.

