La flotilla a Gaza denuncia que las tropas israelíes han "embestido deliberadamente" una de las embarcaciones

La Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 embarcaciones con ayuda a la Franja de Gaza, ha denunciado que las tropas israelíes han "embestido deliberadamente" una de las embarcaciones durante las operaciones de interceptación llevadas a cabo este miércoles mientras se aproximaban al enclave palestino, si bien ha confirmado que no ha habido heridos.

"Las fuerzas de ocupación israelíes están utilizando una agresión activa contra la Global Sumud Flotilla. El buque 'Florida' ha sido embestido deliberadamente en el mar. El 'Yulara', el 'Meteque' y otros han sido atacados con cañones de agua", reza un comunicado publicado por la iniciativa humanitaria en su canal de Telegram.

"Todos los pasajeros a bordo están ilesos", ha agregado la flotilla. Asimismo, ha hecho hincapié en que "estos ataques ilegales contra buques humanitarios desarmados constituyen un crimen de guerra". Los buques que no se han visto por el momento abordados han llegado a tan solo 70 millas de Gaza, de acuerdo con la última actualización proporcionada.

El Ejército israelí ha interceptado hasta el momento tres barcos pertenecientes a la flotilla, el 'Alma', 'Adara' y 'Sirius'. En los que viajaban la activista sueca Greta Thunberg, el brasileño Thiago de Avila o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, así como más de una decena de ciudadanos españoles, según ha confirmado la flotilla. Está previsto que los detenidos sean trasladados al puerto de Asdod.