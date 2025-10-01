La expulsión ya es cosa de tres tras la salvación de la gran señalada de la noche en 'Supervivientes All Stars'

Como ya se ha convertido en una tradición, la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' ha estado protagonizada por la ceremonia de salvación, en la que la audiencia ha dado su veredicto y ha decidido cuál de los nominados se salva de la nominación y puede respirar tranquilo, como un espectador más, en la expulsión del próximo jueves.

Bajo los cubos de barro, los 'elegidos' por sus compañeros en la última gala: Miri Pérez-Cabrero, Sonia Monroy, Carlos Alba y Jessica Bueno, que ha vivido una noche repleta de emociones y sentimientos agridulces que ha terminado con la mejor recompensa posible: su salvación.

En primer lugar, Laura Madrueño cortaba la cuerda del barreño de Carlos, algo que el andaluz se esperaba y se ha tomado con resignación. A continuación, era la supuesta amiga especial de Froilán la que descubría, al caerle el barro encima, que seguirá en la cuerda floja y se jugará su salida de la isla este jueves; al igual que la ex Sex Bomb, que en su duelo final contra la ex de Kiko Rivera acababa llena de lodo para alegría de Jessica que, impactada al ver que el público la ha salvado una semana más no ha podido contener su emoción: "¡Gracias, gracias, me muero, me muero!".

Pero antes de que la nominación fuese ya cosa de tres, con Carlos, Miri y Sonia como candidatos a la expulsión en 48 horas siguiendo los pasos de Kike Calleja, Elena Rodríguez y Fani Carbajo, 'Supervivientes All Stars' tenía preparada una noche llena de sobresaltos para Jessica.

Y es que después de jugárselo a suerte con sus compañeros de 'Playa Caos' -Gloria Camila, Noel Bayarri, Iván González, Alejandro Albalá y Carlos- la modelo quedaba excluida de la prueba de recompensa al estar su grupo en superioridad númerica respecto a 'Playa Armonía'.

Un duro juego que su equipo acababa perdiendo, quedándose sin un suculento chocolate con churros que Rubén Torres, Adara Molinero, Tony Spina, Sonia y Miri comían con avidez en el tiempo permitido por la organización que, mostrando clemencia, dejaba a los habitantes de 'Playa Caos' comerse las sobras de sus compañeros durante 30 segundos que les han sabido a gloria.

Jessica también se convertía en la protagonista 'secundaria' de otra de las recompensas de la gala; Gloria Camila se ganaba una ducha de agua caliente y, demostrando la gran amistad que ha hecho con la ex de Luitingo en el mes que llevan en Los Cayos Cochinos, decidía compartir su premio con ella, disfrutando así de este momento tan especial antes de descubrir que había sido salvada por la audiencia.

Una alegría que pronto se ha transformado en pena, ya que la modelo sevillana ha sido elegida por su equipo como la superviviente que menos ha aportado esta semana. Y, como castigo, ha tenido que abandonar 'Playa Caos' y dejar a la hija de Ortega Cano para intercambiarse con Torres y pasar a formar parte de 'Playa Armonía', por lo que a partir de ahora convivirá con Adara, Tony, Miri y Monroy.