Jaume Munar remonta a Márton Fucsovics para clasificarse a segunda ronda del Masters 1000 de Shanghai

El tenista español Jaume Munar remontó este miércoles al húngaro Márton Fucsovics (4-6, 7-5 y 6-1) en 2 horas y 43 minutos para clasificarse a la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái (China), penúltimo de la temporada en esta categoría y que se disputa sobre pista dura al aire libre.

El partido auguraba complicaciones para el balear ya desde el primer juego, en el que tuvo que salvar cuatro bolas de rotura para no empezar con desventaja. El magiar sumaba sus juegos de saque sin complicaciones y con el 2-2 en el marcador, Munar no pudo evitar que su rival le rompiera el servicio a la quinta oportunidad que tuvo, encarrilando un set que cerró con el 4-6 en 58 minutos.

El punto de inflexión para el tercer español del ranking mundial llegó en el tercer juego del segundo parcial, en el que salvó hasta tres opciones de 'break' para mantener la ventaja de saque, que aguantó sin mayores complicaciones hasta el 6-5. En el juego definitivo, con el húngaro sacando para forzar el 'tie-break', el de Santanyí apretó y forzó el tercer parcial con la primera oportunidad que tuvo al resto.

Y el subidón provocado por igualar el partido le llevó a volar en el parcial final. El tenista balear llegó mucho mejor físicamente y eso acabó marcando la diferencia, con cinco juegos consecutivos que cerraron su clasificación a la segunda ronda del Masters 1000 chino, en la que se enfrentará al italiano Flavio Cobolli, número 25 del mundo.