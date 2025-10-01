Google presenta nuevas cámaras Nest y altavoces inteligentes diseñados para impulsar las capacidades de Gemini for Home

Google ha presentado nuevos dispositivos inteligentes para el hogar diseñados en el marco de su nueva experiencia de asistente Gemini for Home, con nuevas cámaras Google Nest de interior y exterior, un nuevo Nest Doorbell y el primer altavoz Google Home diseñado para Gemini.

Esta nueva cartera de dispositivos está desarrollada con "una filosofía de 'hardware' centrada y orientada primero a Gemini", de manera que los usuarios obtengan todas las capacidades del asistente de Inteligencia Artificial (IA) optimizado para el hogar, así como ofrecer mayor tranquilidad en el día a día.

En este sentido, la tecnológica ha anunciado el paso de cámaras inteligentes a "cámaras con IA" gracias a la integración de Gemini, incluyendo funciones para entender su entorno y ofrecer alertas con contexto.

Ahora, las cámaras de Google Nest podrán interpretar y entender su entorno, de manera que enviarán alertas con descripciones generadas con IA que ya no solo indicarán "movimiento detectado", sino que detallarán si se trata específicamente de un repartidor con un paquete o si se trata de una persona conocida que viene de visita.

Asimismo, con Home Brief, las cámaras también ofrecerán resúmenes con los eventos importantes del día para evitar tener que revisar manualmente muchos clips y, con Ask Home, los usuarios pueden preguntar por un momento específico que deseen ver, buscando horas o días de historial con lenguaje natural.

NUEVAS CÁMARAS NEST

Además de estas mejoras con la integración de Gemini, Google ha anunciado nuevas cámaras Nest "más inteligentes y duraderas", que se materializan en la nueva Nest Cam Indoor de tercera generación, la Nest Cam Outdoor de segunda generación y el timbre Nest Doorbell de tercera generación.

Estos nuevos integrantes han sido ideados para proporcionar datos detallados que la IA multimodal de Gemini pueda utilizar para entender mejor el contexto, según ha explicado la compañía.

En este sentido, las tres nuevas cámaras cuentan con capacidad de vídeo 2K HDR, la resolución más alta de los dispositivos de la compañía hasta la fecha para que los usuarios puedan ver cada detalle con claridad y la IA pueda identificar bien cada elemento en una escena.

Asimismo, cuentan con un campo de visión más amplio y alto, permitiendo vigilar espacios más amplios como patios o entradas. Concretamente, las Nest Cams capturan un ángulo diagonal de 152 grados, mientras que el Nest Doorbell ofrece una relación de aspecto 1: y un ángulo diagonal de 166 grados. Esto permite ver visitantes de pies a cabeza y paquetes en el suelo.

A todo ello se le suma un mejor rendimiento en espacios con poca luz, mostrando igualmente colores nítidos y detalles. Esto es gracias a un nuevo sensor y a una apertura más amplia, que permite un 120 por ciento más de sensibilidad de luz. No obstante, continúan incluyendo visión nocturna infrarroja.

En cuanto a sus funciones, las nuevas cámaras Nest permiten hacer zoom digital y recortar la vista de la cámara para enfocar un lugar importante. También se están implementando vistas previas animadas ampliadas para las alertas, de manera que los usuarios puedan ver exactamente qué ha ocurrido para enviar la notificación desde la pantalla de bloqueo.

Por otra parte, además de identificar personas, vehículos o animales, Google ha indicado que estas cámaras también disponen de un historial de videos de eventos aumentado, pasando de tres a seis horas.

Google ha subrayado igualmente que todas las nuevas cámaras utilizan vídeo encriptado por defecto, así como verificación en dos pasos mediante la cuenta de Google, y un LED visible para indicar cuándo la cámara está procesando o transmitiendo vídeo.

Además, las tres cámaras están fabricadas con materiales reciclados y utilizan una resina reformulada que ofrece protección UV a largo plazo, para asegurar su durabilidad. La cámara exterior y el timbre también cuentan con certificación IP56 y se han lanzado en los colores blanco y gris, mientras que la cámara interior se ha lanzado en los colores blanco, gris y rojo.

Con todo, Google ha especificado que las nuevas cámaras Nest Cam Indoor se han lanzado por 99,99 dólares (85,23 euros al cambio) y la Nest Cam Outdoor por 149,99 dólares (127,84 euros al cambio). Por su parte, el nuevo Nest Doorbell se ha lanzado, por el momento, en Estados Unidos y Canadá por 179,99 dólares (153,41 euros al cambio).

NUEVO ALTAVOZ GOOGLE HOME

Google también ha presentado su nuevo altavoz Google Home, el primero diseñado desde cero para ofrecer una "experiencia de audio definitiva para Gemini en el hogar".

Este nuevo altavoz está diseñado para servir como instrumento a la hora de ofrecer conversaciones más naturales, con procesamiento personalizado para manejar la IA de Gemini, con interacciones más rápidas y fluidas.

Su diseño incluye un nuevo anillo de luz, con lo que proporciona retroalimentación visual expresiva que muestra cuándo Gemini está escuchando, pensando, razonando o respondiendo, incluso, especifica cuando está interactuando en modo Gemini Live.

Además, Google ha matizado que su nuevo altavoz Google Home introduce un audio equilibrado de 360 grados, de manera que reproduce sonido en todas las direcciones para garantizar un audio uniforme sin importar dónde esté ubicado.

Igualmente, los usuarios podrán emparejar dos altavoces Google Home con un Google TV Streamer para convertir el salón "en una sala de cine" con audio envolvente cinematográfico. Esto se une a otras funciones existentes como la agrupación con otros altavoces Nest para audio estéreo.

Este nuevo altavoz llegará con "materiales premium" reciclados y está disponible en los colores blanco, gris, verde y rojo, con un acabado de tela fabricado con un proceso de tejido 3D que reduce el desperdicio de tela.

La compañía ha trasladado que el nuevo altavoz Google Home se lanzará en primavera del próximo año 2026 con un precio de 99 dólares (84,38 euros al cambio) en Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, España, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Bélgica, Suiza, Austria, Japón, Australia y Nueva Zelanda.