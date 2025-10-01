General Motors matricula más de 2,2 millones vehículos hasta septiembre en Estados Unidos, un 10% más

General Motors ha incrementado las ventas de vehículos en Estados Unidos en el tercer trimestre en un 8% respecto del mismo trimestre del año anterior, mientras que las ventas durante los primeros tres trimestres del año aumentaron un 10% a 2,2 millones de vehículos, el mejor ritmo en una década.

Además, la cuota de mercado en los nueve primeros meses del año ha sido del 17,2%, el mejor porcentaje de la firma desde 2015, según ha explicado este miércoles.

La firma estadounidense estableció otro récord de ventas de vehículos eléctricos en el tercer trimestre, con 66.501 entregas, un 107% más. Las ventas totales de vehículos eléctricos de General Motors en EE.UU. hasta la fecha ascienden a 144.668, un 105% más que el año anterior.

"Nadie está en una posición más sólida para afrontar un mercado estadounidense en constante cambio que GM. Contamos con la mejor gama de vehículos de combustión interna y eléctricos que jamás hayamos tenido. Nuestras marcas han aumentado su cuota de mercado gracias a precios consistentemente sólidos y bajos incentivos e inventario", ha afirmado el vicepresidente senior y presidente de General Motors para Norteamérica, Duncan Aldred.