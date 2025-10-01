Francia pide a Israel que garantice la seguridad de los miembros de flotilla y su derecho a protección consular

El Ministerio de Exteriores de Francia ha pedido este miércoles a Israel que "garantice la seguridad" de los integrantes de la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda para la Franja de Gaza, así como "su derecho a la protección consular" y su regreso a territorio francés "lo antes posible".

"Antes de partir, se recordó a los participantes que se desaconsejaba formalmente a cualquier ciudadano francés viajar a la zona. Francia también ha mantenido contacto regular con las autoridades israelíes para garantizar que cualquier posible abordaje se lleve a cabo en las mejores condiciones de seguridad posibles", ha indicado en un comunicado.

Asimismo, ha señalado que el Consulado General de Francia en Tel Aviv está en contacto con sus nacionales "y está listo para brindar" servicios consulares, mientras que el cónsul general "mantiene contacto diario con sus familias".

"La prioridad inmediata de Francia en la región sigue siendo el alto el fuego, la liberación de todos los rehenes de Hamás y el flujo masivo de ayuda humanitaria a Gaza. Francia alienta a los participantes de la flotilla a entregar la ayuda que transportan a las organizaciones humanitarias presentes en Gaza para que pueda ser distribuida de manera segura", ha manifestado.