El Gobierno aprobará el próximo martes el real decreto de creación de universidades en España

El Gobierno aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades por el cual se "reforzará la exigencia de calidad" para todas las universidades y servicios "mejorarán los mecanismos de supervisión y control", según ha anunciado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

"El próximo martes en Consejo de Ministros vamos a aprobar el Real Decreto por el cual reforzaremos la exigencia de calidad para todas las universidades, que mejorará mecanismos de supervisión y de control", ha avanzado Diana Morant este miércoles, durante la Jornada 'Potenciando el Talento', organizada por Europa Press, y celebrada en el hotel Hyatt Regency Hesperia Madrid.

La ministra de Ciencia ha explicado que con este real decreto aseguran que "todas" las universidades, tanto públicas como privadas, "cumplan con una función esencial: ofrecer una docencia solvente, sostener una investigación de calidad y prestar un servicio a la sociedad".

La ministra ha expresado su agradecimiento a todas las universidades públicas y privadas que "han mostrado su apoyo" al real decreto y con las que han trabajado el texto, así como a los estudiantes.

