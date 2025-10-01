Agencias

Detenidos en Alemania tres supuestos miembros de Hamás sospechosos de planear atentados

Por Newsroom Infobae

La Fiscalía Federal de Alemania ha informado este miércoles de que han detenido en la capital del país, Berlín, a tres personas, dos de ellas de nacionalidad alemana, a las que ha acusado de formar parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y planear atentados.

El Ministerio Público les ha identificado como Abed al G. y Ahmad I., (ambos alemanes), así como Wael F.M., nacido en Líbano. Los tres detenidos están siendo acusados de pertenencia a una organización terrorista extranjera y de "preparar un acto violento grave que ponga en peligro al Estado".

Según la investigación, todos ellos han estado involucrados este verano en la adquisición de armas de fuego y municiones para Hamás desde Alemania. Dichas armas "estaban destinadas a ser utilizadas" por la milicia para perpetrar atentados contra edificios israelíes o judíos en el país europeo.

Durante las detenciones, las autoridades han encontrado varias armas, incluido un fusil de asalto AK-47 y varias pistolas, así como "una cantidad significativa" de municiones, tal y como ha indicado la Fiscalía en un comunicado publicado en su página web.

Los acusados comparecerán ante el juez de instrucción del Tribunal Federal este jueves, que será cuando decida sobre la ejecución de la prisión preventiva en contra de los tres sospechosos.

EuropaPress

