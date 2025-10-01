China reemplaza a un destacado diplomático tras cerca de dos meses sin aparecer en actos públicos

El Gobierno de China ha nombrado a Liu Haixing al frente de su Departamento Internacional, brazo diplomático del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), cargo en el que reemplaza a Liu Jianchao, quien no ha sido visto en público desde julio, en medio de especulaciones sobre su posible detención por violaciones disciplinarias, casos a menudo vinculados con la corrupción.

Liu Haixing, de 62 años, es en la actualidad miembro del Comité Central del PCCh y es un diplomático que entró a trabajar en el Ministerio de Exteriores chino en 1985. Además, fue subdirector ejecutivo de la oficina de la Comisión de Seguridad Nacional del Comité Central del partido, según ha recogido el diario 'China Daily'.

El cambio ha sido anunciado por el propio organismo, que no ha dado motivos por el cese de Liu Jianchao, cuya última aparición pública data del 30 de julio, cuando mantuvo varias reuniones con representantes argelinos, tal y como refleja la página web del Departamento Internacional.

Liu Jianchao ocupaba el puesto desde junio de 2022 y su desaparición del ojo público tiene lugar después de la protagonizada en junio de 2023 por el entonces ministro de Exteriores, Qin Gang, quien había sido nombrado para el cargo siete meses antes y quien fue reemplazado por su predecesor, Wang Yi, quien encabeza en estos momentos la diplomacia del gigante asiático.