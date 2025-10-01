Agencias

Adnan Januzaj, baja en el Sevilla por un esguince lateral en el tobillo izquierdo

El futbolista belga Adnan Januzaj es baja en el Sevilla FC para recibir este domingo (16.15 horas) al FC Barcelona, ya que sufre un esguince lateral en su tobillo izquierdo, sumándose a las ausencias de 'Alfon' González, Tanguy Nianzou y Kike Salas, según anunció el club hispalense.

"El técnico, Matías Almeyda, no pudo contar con Adnan Januzaj, ausente debido a que sufre un esguince lateral en su tobillo izquierdo. Además, tanto 'Alfon' como Kike Salas realizaron trabajo específico dentro de su plan de recuperación", indicó un comunicado del Sevilla emitido este miércoles, en el que tampoco participó Tanguy Nianzou.

Tras el entrenamiento de recuperación del martes, la primera plantilla del Sevilla trabajó en sesión matinal este miércoles para entrar de lleno en la preparación del choque de este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el FC Barcelona.

