Xabi Alonso: "Mbappé puede hacer una temporada espectacular"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, celebró este martes volver de Almaty con el "objetivo cumplido" al sumar 6/6 puntos posibles con el segundo triunfo en la Liga de Campeones, gracias a un 'hat-trick' de Kylian Mbappé, del que dijo que "puede hacer una temporada espectacular", al mismo tiempo que destacó que Fede Valverde "está dispuesto" a jugar "donde se le necesite".

"Veníamos con el objetivo claro de ganar el partido. Es la Champions, queríamos tener un buen inicio, ya son 6 de 6. El siguiente objetivo será la 'Juve', pero era importante, cuando tienes la oportunidad, marcar goles. El objetivo está cumplido, los jugadores han jugado con seriedad, haciendo las cosas bien", analizó el tolosarra tras el triunfo por 0-5 ante el Kairat en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions.

Mbappé fue protagonista en la contundente victoria con un triplete personal, gracias a su "efectividad" y a que "es clínico en frente de la portería". "Tenemos que hacer muchas pruebas para que él tenga ocasiones y hoy lo ha vuelto a demostrar. El otro día incluso en el derbi también el primer gol que marcó fue espectacular y necesitamos sacarle y que florezca su calidad", comentó.

"Estoy muy contento con Kylian, no sólo por los goles, también por todo lo que está haciendo, la influencia positiva que está teniendo en el día a día con los compañeros, cómo se está implicando en el trabajo. Puede hacer una temporada espectacular", agregó sobre el francés.

En Almaty, Valverde no jugó ni un minuto, después de confesar en la previa del partido que no ha "nacido para ser lateral", por las bajas en esa demarcación. "Fede siempre está dispuesto donde se le necesite. Es un jugador muy generoso, siempre con muy buena predisposición", zanjó el vasco.

"Y hoy, si el partido lo hubiesen necesitado, podría haber jugado como Álvaro Carreras. El partido ha ido, sobre todo en la segunda parte, en esa dirección. Y hay que dosificar los minutos y los esfuerzos. Los dos venían de una secuencia larga, habiendo jugado prácticamente todo. Es una decisión únicamente de ese tipo", explicó.

Además, quitó hierro al enfado de Vinícius Júnior tras ser sustituido. "No ha pasado nada, de hecho el comentario de 'Vini' no iba por donde tú crees, no ha sido ningún tipo de queja. Ha habido un comentario que nosotros lo hemos entendido. Hoy no fue un rebote", reveló.

Alonso también elogió a Arda Güler, al que quiere "explotar sus cualidades". "Le estamos poniendo más entre líneas, un poco a la espalda y que podamos conectar bien con él y luego tiene facilidad para dar ese último pase. Hoy ha girado de una manera espectacular, los giros y el desequilibrio que ha tenido...", reconoció.

"La actuación de Rodrygo Goes puede tener impacto. Creo que los jugadores que han entrado con 0-2 han entrado con buena energía, y no solo Rodrygo, también Brahim (Díaz), contento por el gol", concluyó Xabi Alonso.