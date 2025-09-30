Agencias

WhatsApp ya permite enviar 'live photos' desde su 'app'

WhatsApp ha actualizado su servicio de mensajería para permitir que los usuarios compartan fotografías en movimiento o 'live photos', tanto en dispositivos iOS como en Android.

Las fotografías en movimiento son un tipo de contenido que en la actualidad puede crearse con cualquier 'smartphone', con una función presente en la cámara que captura un instante antes y otro después para crear una imagen con movimiento, como un clip de vídeo muy breve, de apenas dos o tres segundos.

Este tipo de imágenes "capturan la vida tal y como es (completa, con sonido y movimientos)", como expresan desde WhatsApp en un comunicado compartido en su blog, lo que permite "compartir momentos más enriquecedores con amigos en cualquier plataforma".

Precisamente, y para reforzar la idea de compartirlas "en cualquier plataforma", el servicio de mensajería de Meta ha introducido el soporte para enviar las fotografías en movimiento, tanto en iOS como en Android.

Esto significa que al enviar una fotografía en movimiento o 'live photo', el formato se mantendrá, conservando el movimiento y el audio para el destinatario pueda ver el contenido original.

Este soporte forma parte de un conjunto de novedades que WhatsApp ha introducido en su aplicación, y que incluye temas y fondos de chat generados por el asistente Meta AI y paquetes de 'stickers' adicionales.

A nivel de funciones, el servicio de mensajería ha simplificado la búsqueda de chats grupales a partir de uno de sus participantes, y en Android, ha incorporado un escáner de documentos, que ya estaba disponible en iOS.

