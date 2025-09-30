Virginia Woolf es reconstruida digitalmente para apoyar la salud mental en Latinoamérica y España

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES/MADRID, 30 de septiembre de 2025.

¿Qué vidas pudo haber vivido Virginia Woolf si hubiera encontrado ayuda y el acompañamiento que necesitaba en 1941? Esa es la pregunta que inspira una nueva y revolucionaria campaña creada con inteligencia artificial, en la que la célebre autora británica escribe, interpreta y narra una historia alternativa sobre su vida, sus luchas y las posibilidades no vividas.

El guion ha sido generado por IA siguiendo minuciosamente su estilo literario, a partir del análisis de su obra y biografía, con el objetivo de recrear su voz narrativa de la forma más fiel posible.

La campaña también reconstruye su imagen y su voz —extraída de una entrevista histórica con la BBC— para darle vida a un relato íntimo y conmovedor.

Las escenas fueron diseñadas a partir de datos reales de su biografía, en colaboración con profesionales de la salud mental, personas que han superado la depresión y otros voluntarios sensibilizados con la prevención del suicidio.

La iniciativa, impulsada por la asociación Teléfono de la Esperanza, busca visibilizar la importancia de la salud mental y el acompañamiento emocional, dando voz —literalmente— a quienes no llegaron a tenerla.

“Queríamos hacer algo que no fuera sólo un homenaje, sino también una propuesta simbólica: mostrar qué otras vidas son posibles, y que aún hoy lo son para muchas personas”, afirman desde la organización.

La campaña ya está disponible en redes sociales y medios digitales, como parte de un movimiento internacional por la salud mental.

Vídeo disponible en este enlace

