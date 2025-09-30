UEFA sanciona a Carvajal con 2 partidos por su cabezazo a Rulli y a Simeone con uno por "conducta antideportiva"

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha sancionado con dos partidos al defensa del Real Madrid Dani Carvajal y con uno al entrenador del Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone por sus respectivas expulsiones en la primera jornada de la Liga de Campeones 2025-2026.

El lateral madridista fue expulsado por roja directa en el choque ane el Olympique de Marsella francés por el colegiado bosnio Irfan Peljto después de que le avisasen desde la sala VOR que revisase su acción con el portero argentino Gero Rulli antes de un saque de esquina y en el que le golpeaba con su cabeza en el rostro.

El organismo le ha castigado con dos partidos por "agresión a otro jugador" por lo que además del duelo ante el Kairat Almaty de este martes, que se lo perdía también por lesión, no estará en la visita del 22 de octubre de la Juventus italiana.

Por su parte, la comisión ha castigado con un encuentro de suspensión a Simeone por "conducta antideportiva" durante el duelo en Anfield ante el Liverpool FC inglés, por lo que no se podrá sentar este martes en el banquillo del Riyadh Air Metropolitano ante el Eintracht Frankfurt alemán.

El técnico argentino fue expulsado por el árbitro italiano Maurizio Mariani después de que se encarase con una zona de la grada tras los banquillos enfadado por los insultos de un aficionado del equipo local y después de que el neerlandés Virgil van Dijk anotase en el tiempo añadido el 3-2.