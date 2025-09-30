Agencias

Trump promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que tras los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe su Gobierno examina ahora "muy en serio" la actividad "por tierra" de los cárteles de la droga activos en Venezuela, un país sobre el que sigue sin descartar la posibilidad de nuevos ataques.

"Veremos qué ocurre con Venezuela", ha dicho, en respuesta a una pregunta específica sobre futuros ataques. Según Trump, el país sudamericano sigue siendo "muy, muy peligroso", pero ha defendido la estrategia militar emprendida en las últimas semanas sobre la zona.

El mandatario norteamericano ha asegurado que tras los ataques sobre las lanchas el flujo de drogas se ha reducido a cero. "No entra ninguna droga a nuestro país por mar, porque fue letal", ha esgrimido en declaraciones a los medios este martes.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, firmó el lunes un decreto para la declaración del estado de Conmoción Externa, una situación de emergencia con excepcionalidades, con vistas a su entrada en vigor en caso de agresión externa, una posibilidad que Caracas teme tras las últimas declaraciones públicas de Trump y de otros altos cargos de su Administración.

