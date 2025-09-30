Trump anuncia un arancel adicional del 10% a la madera y otro del 25% a los muebles hechos con este material

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes la imposición, a partir del próximo 14 de octubre, de un arancel adicional del 10 por ciento a las importaciones de madera blanda y productos derivados de la madera, mientras que cobrará un nuevo gravamen del 25 por ciento por armarios y otros muebles elaborados con este material.

Así lo recoge un texto difundido este lunes por la Casa Blanca en el que el mandatario ha establecido además que estas nuevas tasas pasarán, a partir del 1 de enero de 2026, del 10 al 30 por ciento para la madera blanda y la madera aserrada extranjera, utilizada en una amplia variedad de materiales de construcción; y del 25 al 50 por ciento en el caos de los muebles de cocina "terminados así como a las piezas importadas para su uso" en los mismos.

Estos gravámenes "continuarán vigentes, excepto para los países con los que Estados Unidos alcance un acuerdo que aborde la amenaza de menoscabo a la seguridad nacional que representan las importaciones de productos de madera", ha agregado Trump en un escrito que incide en que estos aranceles "se suman a cualquier otro derecho, impuesto, tasa, exacción o cargo aplicable a dichos productos de madera importados".

El inquilino de la Casa Blanca ha indicado que estas medidas son el resultado de una investigación ordenada en marzo al Departamento de Comercio y concluida el pasado mes de julio y ha asegurado que "fortalecerán las cadenas de suministro, reforzarán la resiliencia industrial, crearán puestos de trabajo de alta calidad y aumentarán la utilización de la capacidad nacional para los productos de madera".

El presidente estadounidense avanzó el pasado jueves una tasa adicional del 30 por ciento a los "muebles tapizados" y otro del 50 a "todos los muebles de cocina, tocadores de baño y productos relacionados", una medida que afirmó entraría el 1 de octubre.

Ese mismo día está previsto que estén vigentes un arancel del 100 por ciento a todos de productos farmacéuticos "de marca o patentado" y otro del 25 por ciento a los camiones de gran tamaño.