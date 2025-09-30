Torres (BBVA) cree que la decisión de David Martínez "es una clara muestra del enorme atractivo" de la OPA

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha afirmado que la decisión del inversor mexicano David Martínez de acudir a la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell "es una clara muestra del enorme atractivo" de la operación.

"La decisión del consejero David Martínez de acudir a la OPA es una clara muestra del enorme atractivo, tanto de la oferta como del proyecto de unión con BBVA, frente al proyecto de Banco Sabadell en solitario", ha dicho Torres en unas declaraciones remitidas a Europa Press.

"Es especialmente relevante, porque se trata de uno de los mayores accionistas de Banco Sabadell, con casi el 4% de las acciones y miembro desde hace años de su consejo de administración. Animamos a todos los accionistas a que acudan también a la oferta. Es una oportunidad única y es ahora", ha proseguido Torres.

David Martínez, que también es consejero dominical de Banco Sabadell, no solo accionista, ha manifestado este martes su intención de acudir a la oferta, frente a la decisión del consejo de rechazarla.

"He decidido participar en la oferta presentada por BBVA porque considero que la futura consolidación en España de ambas instituciones dará lugar a una entidad aún más competitiva y rentable y con mayor potencial de revalorización", ha dicho Martínez.

"Se ha prestado una enorme atención al precio de la oferta; en mis consideraciones, este factor es secundario a los beneficios estratégicos y financieros que la integración de las entidades generará para sus accionistas en el largo plazo. Igualmente, estimo que la interferencia política ejercida ha afectado negativamente a la contraprestación de esta oferta", ha añadido.

De su parte, el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha afirmado que respeta la decisión que ha tomado David Martínez, aunque no la comparte.

"No veo toda la lógica de su decisión. Pero, por supuesto, la respetamos totalmente. Cada accionista debería hacer con sus acciones lo que considere más apropiado", ha defendido el CEO durante la conferencia con analistas celebrada este martes con motivo de la publicación de la valoración del consejo sobre la oferta revisada de BBVA.