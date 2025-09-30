Agencias

Rusia bombardea Dnipró dejando veinte heridos y un muerto, mientras Zelenski insiste en su escudo antidrones

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Ejército de Rusia ha lanzado este martes un nuevo bombardeo sobre la ciudad ucraniana de Dnipró, dejando una veintena de heridos y al menos un muerto, un ataque que ha sido lamentado ya por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que ha insistido en sanciones más profundas y en su propuesta de escudo antidrones.

"Los rusos atacaron Dnipró con un dron", ha comunicado el gobernador de la provincia homónima, Serhi Lisak. "Un cínico ataque contra residentes pacíficos", ha denunciado en uno de los varios mensajes con imágenes que ha publicado en Telegram.

Por su parte, Zelenski ha señalado que este "ataque descarado, a plena luz del día" y contra infraestructura civil refleja la necesidad de que los aliados de Ucrania intensifiquen las sanciones económicas para forzar a Rusia a pactar un alto el fuego.

"Las sanciones internacionales contra Rusia deberían ser mucho más severas", ha dicho, al mismo tiempo que ha sacado a colación su última propuesta para crear un escudo antidrones para proteger los cielos europeos de las amenazas áreas de Moscú.

"Todos juntos en Europa debemos construir una protección fiable contra los drones y misiles rusos para que ningún país esté solo ante esta amenaza. Se necesita una acción conjunta. Solo una acción conjunta y contundente puede derrotar a estos terroristas. Rusia debe asumir la responsabilidad de sus actos", ha dicho.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Noruega ayudará a Dinamarca a hacer frente a posibles amenazas de drones durante la cumbre de líderes europeos

Noruega ayudará a Dinamarca a

El inversor y accionista de Sabadell David Martínez acudirá a la OPA de BBVA tras la mejora del precio

El inversor y accionista de

Luis Enrique: "El Barça de Flick me encanta y conecta con la idea futbolística que hay en el Barça"

Luis Enrique: "El Barça de

España lidera en adopción de la IA en el entorno laboral en Europa, pero tiene una conciencia ambiental más limitada

Infobae

Antonio Mercero firma 'Está lloviendo y te quiero', saga sobre memoria familiar: "Está en las antípodas de Carmen Mola"

Antonio Mercero firma 'Está lloviendo