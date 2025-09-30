Richard Gere capitanea la fiesta del X aniversario de Open Arms en Barcelona

Siempre comprometidos con las causas sociales, Richard y Alejandra Gere han asistido este lunes a la cena benéfica por el X aniversario de la ONG Open Arms que se ha celebrado en la Llotja del Mar de Barcelona. Recién llegados del homenaje que se ha hecho en Milán al diseñador Giorgio Armani tras su fallecimiento el pasado 4 de septiembre, la pareja ha acaparado todos los flashes en esta cita solidaria tan especial a la que también han acudido otros rostros conocidos como Rossy de Palma, Joan Manuel Serrat, Rigoberta Bandini, o Andreu Buenafuente, y autoridades como el Ministro de Cultura Ernest Urtasun.

Con la sinceridad que siempre le ha caracterizado, y sin dar un paso atrás en sus críticas al presidente de su país natal, Estados Unidos, Donald Trump, el protagonista de 'Pretty Woman' ha alzado una vez más la voz para mostrar su apoyo incondicional a la población palestina, exigiendo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que "se vaya".

Disculpándose porque "mi español es terrible", Richard ha reivindicado su compromiso con Open Arms, con la que colabora hace años -en 2019 se subió a uno de sus barcos para llevar alimentos a alta mar a 121 inmigrantes rescatados de un naufragio en el Mediterráneo-, revelando que en los inicios de su relación con Alejandra "la llevé a Lampedusa, y sentí una gran responsabilidad por lo que estaba pasando en el Mediterráneo. Así que visitamos el campamento allí y vimos gente de toda África, pero también del Middle East. Y luego, años después, Ale me contó de esta increíble experiencia del grupo, Open Arms, y Oscar Camps".

"Lo dije en los premios Goya, las personas españolas deberían estar muy orgullosas de esta organización. Y realmente, es un orgullo, de que algún grupo extraordinario de personas está haciendo el trabajo de Dios de ayudar a las personas en necesidad. Esto es extraordinario" ha expresado emocionado, afirmando que "todos deberíamos ayudarles a hacer este trabajo extraordinario tanto como podemos".

Implacable con Donald Trump, Gere se ha sumado a las voces de otras estrellas de Hollywood como Angelina Jolie o Jennifer Lawrence y ha denunciado públicamente que "tenemos a un presidente que es completamente... no solo es loco, es una presencia oscura. Y ha pasado tan rápido, en seis meses casi ha destruido nuestro país".

También con Netanyahu, al que ha mandado un contundente mensaje: "Oh, tiene que irse. Tiene que irse. Esto no es algo que pueda cambiar. Tiene que irse. Y todos los encargados y la coalición que tiene, todos tienen que irse".