República Checa limita la entrada de diplomáticos rusos para prevenir posibles operaciones encubiertas

El Gobierno de República Checa ha "prohibido la entrada" de los diplomáticos rusos y de los ciudadanos con pasaporte de servicio que no cuenten con acreditación específica para estar en territorio checo, apelando al supuesto interés de Moscú por promover operaciones encubiertas.

"Las operaciones de sabotaje van al alza y no nos arriesgaremos a que haya agentes operando bajo una tapadera diplomática", ha dicho el ministro de Exteriores, Jan Lipavsky, en un mensaje en redes sociales en el que ha aclarado que este veto se aplica también a todos los aeropuertos internacionales.

El gobierno checo espera que esta medida "sirva de ejemplo" para otros países. "Seguiremos promoviendo las medidas más contundentes a nivel de (la zona) Schengen", ha anunciado el jefe de la diplomacia checa, cuyo Gobierno se adelanta de esta forma a posibles medidas en el marco de la UE.

Los Veintisiete aún están estudiando a nivel técnico la propuesta de limitar el movimiento de diplomáticos rusos.