OpenAI prepara una 'app' social al estilo TikTok centrada en vídeos generados con Sora

OpenAI pretende impulsar su modelo de generación de vídeos Sora con una aplicación independiente que permitirá una navegación similar a la de TikTok para descubrir nuevo contenido.

La compañía tecnológica busca dar el salto a las aplicaciones sociales con una propuesta basada en vídeos generados con inteligencia artificial (IA) de la mano del modelo Sora 2, según informan en Wired.

Esta propuesta consistiría en una aplicación independiente en la que los usuarios podrán acceder a vídeos generados por IA de hasta diez segundos de duración, en un 'feed' vertical en el que podrán navegar con un sistema de 'scroll' o arrastre, al estilo de TikTok.

La aplicación utilizaría también un algoritmo para recomendar vídeos en una sección similar a 'Para ti', y los usuarios podrían interactuar con el contenido indicando que les gusta, dejando comentarios o utilizando los vídeos para realizar remix. lo que no se podrá es cargar imágenes o vídeos desde el móvil.

Como indican en The Wall Street Journal, Sora 2 se lanzaría en los próximos días, según fuentes conocedoras de este asunto, y para poder incluir contenidos protegidos, quienes estén en posesión de los derechos de autor deberán solicitar explícitamente a OpenAI que no se incluyan en Sora.