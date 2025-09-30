OnePlus 15 llegará "pronto" con un cuerpo "más duro que el titanio"

OnePlus ha compartido una primera imagen del 'smartphone' OnePlus 15, su nuevo buque insignia del que presume por su resistencia, que estará respaldada por un tratamiento que refuerza el marco central y lo hace duro y ligero.

OnePlus 15 llegará "pronto" como ha asegurado la compañía china, y lo hará con un tratamiento de oxidación por microarco de grado aeroespacial, que hace que sea "más duro que el titanio", como ha expresado en un breve adelanto compartido en X.

Este tratamiento lo que hace es crear una capa de óxido dura sobre un metal, como puede ser el aluminio, con un proceso electroquímico, lo que hace que mejore su resistencia ante el desgaste y la corrosión.

Se limitará al marco central del cuerpo del 'smartphone' y al módulo decorativo de la cámara, que alojará tres lentes, y estará presente en el modelo en color sand storm (tormenta de arena).

Aparte, y según lo compartido por OnePlus, el nuevo 'smartphone' tendrá un diseño de laterales planos y esquinas curvadas, y mantendrá un peso ligero gracias al nuevo tratamiento.