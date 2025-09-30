Agencias

Noruega ayudará a Dinamarca a hacer frente a posibles amenazas de drones durante la cumbre de líderes europeos

Por Newsroom Infobae

El Gobierno de Noruega ha anunciado que proporcionará ayuda a las autoridades de Dinamarca para hacer frente a posibles amenazas de drones durante las reuniones de alto nivel de líderes europeos que se celebrarán esta semana en la capital del país vecino, Copenhague.

"Dinamarca es un vecino cercano y un aliado de la OTAN. Al responder, demostramos nuestra solidaridad con Dinamarca y nuestro compromiso con la seguridad europea. La seguridad de Dinamarca es también nuestra seguridad", ha resaltado este martes el ministro de Defensa de Noruega, Tore O. Sandvik.

Países como Francia, Alemania y Suecia ya han anunciado que enviarán sistemas antidrones a Dinamarca para reforzar la seguridad aérea de cara a la reunión informal de los jefes de Estado europeos programada para este miércoles en Copenhague, que tendrá lugar un día antes de la reunión de la Comunidad Política Europea, que congrega a dirigentes de toda Europa.

Precisamente en estos encuentros los líderes europeos tienen previsto discutir los distintos mecanismos para reforzar la defensa de Europa tras las recientes violaciones del espacio aéreo por parte de Rusia en varios Estados miembros de la UE, como Dinamarca, Polonia o Rumanía.

La representante permanente de Dinamarca ante Naciones Unidas, Christina Markus Lassen, denunció ante la Asamblea General de la ONU "las reiteradas violaciones del espacio aéreo europeo por parte de Rusia", un día después de que Copenhague ordenara el cierre del espacio aéreo nacional para drones civiles tras detectar de nuevo aparatos no tripulados cerca de instalaciones militares.

