Muere inesperadamente la madre de Pablo Pisa, ex pareja de Patricia Steisy

Tan solo unos meses después de su polémica separación de Patricia Steisy, el influencer Pablo Pisa ha hecho pública una noticia devastaora para él, la muerte de su madre. "Mi mamá ha fallecido esta mañana de repente. Vino unos días a ayudarme con Athenea y cuando volví de pilates me la encontré ya en el suelo sin poder hacer nada" relata el comuncado de Pablo reconociendo que ha sido él mismo el que ha encontrado el cuerpo sin vida de su madre.

Desolado por este duro golpe que le ha dado la vida, Pablo también lanza un mensaje para sus seguidores: "No quiero mensajes, solo que me cuidéis y que los que seáis creyentes recéis por ella". Como no podía ser de otra forma, el empresario también hace referencia a la hija que tiene en común con Steisy para finalizar el comunicado diciendo: "Era la mejor mujer del planeta y la mejor madre. Un beso al cielo. Tu hijo y tu nieta te adoran".

Sin lugar a dudas, esta terrible e inesperada noticia supondrá un antes y un después en la relación entre Pablo y Patricia que decidían poner punto y final a su historia de amor este mismo verano tras seis años de relación y una hija, Athenea, fruto de su amor. A pesar del dolor que ha provocado en ambos tomar esta decisión, la pareja dejaba muy claro en sus redes sociales que lo más importante para ellos era el bienestar de la pequeña.